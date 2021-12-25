Причину возгорания устанавливают специалисты.

В Харькове на улице Тюринской занялось двухэтажное торговое-складское здание. Травмированных нет.

О пожаре в здании частного предпринимателя спасателям сообщили 25 декабря в 1:54. На место направили подразделения чрезвычайников на двух автоцистернах, сообщили в областной ГСЧС.

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Когда спасатели приехали, огонь охватил торговые и офисные помещения. Вплотную расположены деревянные пристройки и хозяйственные постройки, отмечают в ГСЧС.

Силами 50 спасателей на 14 единицах техники пожар удалось локализовать почти за три с половиной часа.

Сейчас огонь продолжают тушить. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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