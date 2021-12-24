Электрокар заряжали в гараже, когда внезапно возникло возгорание.

В Днепре из-за замыкания во время зарядки аккумулятора электрокара сгорел двухэтажный дом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне пожара владельцы дома заряжали свой электрокар Tesla в гараже. Возгорание возникло внезапно. Огонь стремительно охватил первый этаж поместья.

Читайте такжеАмериканский регулятор начал расследование против TeslaНа место происшествия оперативно выехали спасатели. Они тушили пламя со всех сторон дома. Только через полтора часа пожар в конце укротили.

К счастью, обошлось без пострадавших, но огонь успел уничтожить и машину, и жилье на площади в семьдесят квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания во время зарядки батареи электрокара.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных в Украине электрокаров за ноябрь увеличилась на 2,6% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года.

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