Россияне "накрыли" снарядами детское заведение вечером 24 февраля.

Вчера в Херсоне вражеская армия совершила очередное военное преступление против народа Украины: из-за вражеских обстрелов в городе возник пожар на территории детского сада.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, инцидент произошел вечером 24 февраля после очередных "прилетов" со стороны россиян по городу. На месте происшествия работало 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС.

"Возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов. Во время тушения пожара, враг начал повторно обстреливать спасателей. К счастью, никто не пострадал", - говорится в публикации.

Также в ГСЧС показали жуткие кадры последствий обстрела россиян:

Россияне регулярно обстреливают детские заведения в Херсоне

Напомним, что российская армия уже не впервые во время обстрела жилой инфраструктуры Херсона попадает именно в детские сады, ведь именно там находятся самые маленькие и самые беззащитные из украинцев - дети.

Как известно, в канун Нового года 23 декабря российские оккупанты также обстреляли детский сад в Херсоне. Тогда вследствие атаки были разрушены дома мирных жителей, однако дети и воспитатели не пострадали.

Также 15 февраля враг попал снарядами по центру реабилитации детей с инвалидностью и по студенческому общежитию.

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