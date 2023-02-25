В результате обстрела получили ранения двое спасателей. С начала суток в области четыре раза объявляли воздушную тревогу.

В результате утреннего обстрела российскими оккупантами Херсона сегодня, 25 февраля, в больницу попали три человека.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что российские террористы воюют с мирным населением.

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела города Херсон в больнице оказались трое местных жителей", - написал он.

Ранее Херсонская областная военная администрация сообщила, что в результате обстрела оккупантами Херсона получили ранения двое работников спасательной службы.

"Из-за российского обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Специалисты закрывали OSB-листами окна на улице Полтавской в Херсоне, когда начался новый удар со стороны врага. Мужчины получили осколочные ранения", - отмечается в сообщении.

В ОВА добавили, что с начала суток в области четыре раза объявляли воздушную тревогу, последняя из них была отменена около 10:20.

Война в Украине - ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, после освобождения Херсона от российских оккупантов они начали регулярно обстреливать город, в том числе из артиллерии. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления отмечают, что такие атаки не имеют никакой военной цели.

24 февраля стало известно, что украинские военные уничтожили реактивную систему "Град", которой враг бил по Херсону. В течение суток враг обстреливал деоккупированное правобережье Херсонщины с левого берега и прибрежные громады Николаевщины с Кинбурнской косы.

Ранее, 21 февраля, войска РФ обстреляли город из "Градов", попав в жилые дома, магазин, остановка общественного транспорта, площадь Свободы и коммунальное предприятие. В результате этой атаки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

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