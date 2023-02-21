Днем во вторник, 21 февраля, российские оккупанты нанесли ударов по Херсону.

Как сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, к вечеру вторника стало известно, что ранены 20 человек.

Также подтверждено, что в результате атаки погибли шесть человек (ранее местные власти информировали о пяти жертвах, тогда как центральная власть – о шести).

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Обстрел Херсона 21 февраля - что известно

21 февраля днем российские войска из "Градов" обстреляли Херсон, вражеские снаряды попали в жилые дома, магазин, остановку общественного транспорта, Площадь Свободы, коммунальное предприятие. В ГСЧС сообщали, что один из снарядов попал прямо в балкон многоэтажки, из-за чего произошел пожар.

Сообщалось также, что в результате атаки по остановке погибли двое людей, еще двое – были ранены и погибли по дороге в больницу, одна женщина погибла в собственном поврежденном доме. Теперь стало известно о шестой жертве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот обстрел, подчеркнул, что мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют границ, и пообещал, что государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления.

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