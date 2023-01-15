Враг атакует гражданскую инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры.

Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг попал в центр реабилитации детей с инвалидностью - в здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, также российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Пока известно о семи раненых.

"Херсон снова под массированной атакой рашистов - враг атакует гражданскую инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры. Российские оккупанты обстреляли помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар. Сейчас над его ликвидацией работают спасатели", - отметил он.

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"Обстреляли рашисты и частные и многоквартирные дома. Атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям", - рассказал Янушевич.

По данным ОВА, сейчас известно о семи раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии.

"Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне:

15 января 2023 года сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты 76 раз атаковали Херсонскую область.

Также стало известно, что в Херсонской области двое мужчин погибли из-за мины, оставленной российскими оккупантами. Минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Также известно, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Они инвентаризируют имущество местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

15 января 2023 года жителей Херсона попросили не выходить из укрытий. Российские захватчики обстреляли больницу в Херсоне. Здание получило повреждения.

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