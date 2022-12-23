В результате обстрела Корабельного района Херсона разрушены дома мирных жителей, есть погибшие.

Сегодня утром, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне.

Детсад расположен в Корабельном районе города. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. На этот раз обстреляли детский сад. Утром рашисты попали в территорию детсада", - отметил он.

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По словам Янушевича, взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна. "К счастью, пострадавших в результате этой террористической атаки нет", - уточнил глава ОВА.

Позже Янушевич сообщил, что россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Разрушениям подверглись дома мирных жителей.

"Люди с ужасом покидали свои дома, поняв, что враг ведет прицельный огонь по мирным жителям. Бригады скорой помощи оказывают помощь раненым. Предварительно известно о двух погибших - мужчине и женщине", - рассказал глава ОВА.

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Как сообщал УНИАН, после освобождения Херсона в первой половине ноября российские оккупанты почти ежедневно наносят удары из артиллерии по этому городу.

В частности, в течение 21 декабря российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек погиб. Под вражеским огнем оказались, в частности, жилые кварталы Херсона.

А в результате утреннего обстрела Херсона 23 декабря погибли двое гражданских. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, враг атаковал город реактивными системами залпового огня.

Хотя накануне, 22 декабря, Херсонский городской совет сообщил, что интенсивность российских обстрелов этого областного центра из ствольной артиллерии снизилась.

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