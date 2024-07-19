Стрелка ищут, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион, подчеркнув, что каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.

Он отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - подчеркнул Зеленский в Telegram. Видео дня

Покушение на Ирину Фарион - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, около 19.30 во Львове стреляли в Ирину Фарион. Полиция сообщила, что разыскивает стрелка. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Стрелку грозит до 15-ти лет заключения.

Журналистка Марта Олиярник написала, что Фарион выстрелили в висок. По данным ZAXID.NET со ссылкой на источники, Фарион в тяжелом состоянии.

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