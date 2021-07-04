Спасатели с помощью электроножниц освободили руку женщины и передали пострадавшую медикам.

В Днепре спасатели оказали помощь женщине, которая оказалась в ловушке в тестосмесительной машине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГСЧС в Днепропетровской области. Сообщение о происшествии поступило на линию «101» утром 3 июля. На место выехало отделение спасателей.

На месте сотрудники ГСЧС выяснили, что во время смешивания теста рука женщины застряла в аппарате. Освободиться в одиночку она не могла.

Читайте такжеВ Днестре нашли тело мужчины, который спас своих дочерей ценой собственной жизни (видео)

Спасатели с помощью электроножниц освободили руку женщины и передали пострадавшую 1978 года рождения медикам. Ее госпитализировали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров