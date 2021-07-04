В Днепре спасатели оказали помощь женщине, которая оказалась в ловушке в тестосмесительной машине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГСЧС в Днепропетровской области. Сообщение о происшествии поступило на линию «101» утром 3 июля. На место выехало отделение спасателей.
На месте сотрудники ГСЧС выяснили, что во время смешивания теста рука женщины застряла в аппарате. Освободиться в одиночку она не могла.
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Спасатели с помощью электроножниц освободили руку женщины и передали пострадавшую 1978 года рождения медикам. Ее госпитализировали.
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