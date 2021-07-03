Пострадали пассажиры другого авто.

В Днепре у водителя микроавтобуса прямо во время движения произошел приступ эпилепсии, из-за чего авто спровоцировало масштабную аварию.

Видео и подробности обнародовала пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Как сообщается, на улице Грушевского автобус IVECO выехал на встречную полосу, направляясь прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки.

"Никита Валяренко, Даниил Кочешвили, Вячеслав Писаренко, Роман Крошников и Илья Штагер как раз возвращались на место дислокации со служебного задания. Полицейские мгновенно среагировали и, выполнив маневр, избежали столкновения с автобусом. Они сразу поняли - мужчине за рулем плохо и необходима помощь", - говорится в сообщении.

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Неуправляемый микроавтобус продолжал движение и столкнулся с маршруткой "Газель" и легковушкой Mitsubishi Lancer, после чего въехал в здание киоска. На место ДТП направились правоохранители, сразу же вызвав медиков и дополнительные экипажи полиции. Пострадавшего до приезда "скорой" высвободили из искореженного, ему оказали домедицинскую помощь.

Двое пассажиров маршрутки в результате ДТП получили травмы. Водителя IVECO доставили в больницу.

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Автор: Юрий Годован