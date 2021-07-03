Устанавливаются другие участники хулиганских действий.

В центре Днепра произошла стрельба из-за демонтажа незаконно установленных рекламных бигбордов.

Об этом сообщает Днепр оперативный. Инцидент также прокомментировали в пресс-службе ГУНП области.

Огонь открыли на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко вечером 2 июля.

В результате перепалки тяжело ранили работника "Муниципальной стражи" Днепра, который обеспечивал порядок на месте демонтажа.

Также в полицию обратился журналист одного из местных телеканалов с заявлением об избиении и повреждении видеокамеры. По данному факту проводится проверка.

Чтобы задержать мужчин, правоохранители объявили план "Перехват". Полиция со стрельбой и погоней задерживала автомобиль "MAZDA". Во время остановки транспорта из салона выбежали неизвестные, несколько раз выстрелили и побежали в неизвестном направлении.

Для выяснения всех обстоятельств конфликта по данному факту следователями было открыто уголовное производство – по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За грубое нарушение публичного порядка и по подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские доставили в отделение полиции пять участников конфликта с обеих сторон.

Они задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Устанавливаются другие участники хулиганских действий. Продолжается досудебное следствие для выяснения всех обстоятельств событий.

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Автор: Яна Ставская