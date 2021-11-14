Пожар в Днепре тушили менее часа, поделились в ГСЧС.

В Днепре во время ликвидации пожара в квартире обнаружены тела двух человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 14-го ноября в 6 часов 22 минуты в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Абхазской Соборного района города Днепр из квартиры идет дым.

По вызову сразу направлены дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Во время ликвидации пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 30 м кв.

Пожар локализован в 6 часов 48 минут и ликвидирован в 7 часов 10 минут. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Днепре огонь уничтожил шесть квартир в одноэтажном жилом доме и унес жизнь 49-летнего мужчины.

Автор: Лариса Бекета