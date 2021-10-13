Возгорание возникло в стиральной машине, а затем огонь распространился на коридор квартиры.

В Киеве ночью горела квартира в жилом доме на проспекте Науки, 18, что в Голосеевском районе.

По информации столичного Главного управления ГСЧС сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома поступило 12 октября в 22:46. В ванной комнате в стиральной машине, возникло возгорание с распространением огня на коридор квартиры.

В 23:07 спасатели локализовали пожар на площади 5 кв. м, а в 23: 12 - ликвидировали.

"Во время тушения возгорания был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина был в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры", - говорится в сообщении.

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Автор: Инна Андалицкая