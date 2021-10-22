Тело 49-летнего мужчины нашли спасатели.

Смертельный пожар произошел в Днепре. Огонь уничтожил шесть квартир в одноэтажном жилом доме и унес жизнь одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар вспыхнул в комнате одной из квартир, после чего огонь перекинулся на крышу дома. Жители дома смогли самостоятельно выйти на улицу.

В результате инцидента погиб 49-летний мужчина. Его тело обнаружили на пепелище.

Кроме того, была угроза распространения огня на соседний дом, но этого удалось избежать благодаря слаженным действиям пожарным.

Огонь повредил имущество в пяти квартирах, а также крышу дома. Всего от огня пострадала площадь в 100 квадратных метров.

Причины возгорания на данный момент не известны, этим занимаются правоохранительные органы.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине в результате пожара в частном доме погибла семья из трех человек. Сообщение о пожаре, который возник в частном одноэтажном доме на двух хозяев в селе Красное Лозовского района, поступило 22 октября в 01:03.

На момент прибытия спасательных подразделений огнем была охвачена вся площадь дома, которая составляла 80 кв. м. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах обрушились.

Автор: Анастасия Горбачева