В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна, оставив двухмесячного малыша.
Об этом сообщает местный ресурс "Наше Місто" со ссылкой на Днепровское районное отделение полиции.
Инцидент случился в среду, 25 августа, на ж/м Тополь-2 (ул. Тополиная, 19). Женщина выпрыгнула из окна квартиры на пятом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.
В полиции данный факт квалифицировали как самоубийство и сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.
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По словам местных жителей, у погибшей остался двухмесячный ребенок. Также говорят, что женщина оставила предсмертную записку.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия.