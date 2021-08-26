В полиции данный факт квалифицировали как самоубийство.

В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна, оставив двухмесячного малыша.

Об этом сообщает местный ресурс "Наше Місто" со ссылкой на Днепровское районное отделение полиции.

Инцидент случился в среду, 25 августа, на ж/м Тополь-2 (ул. Тополиная, 19). Женщина выпрыгнула из окна квартиры на пятом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.

В полиции данный факт квалифицировали как самоубийство и сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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По словам местных жителей, у погибшей остался двухмесячный ребенок. Также говорят, что женщина оставила предсмертную записку.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

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Автор: Денис Прядко