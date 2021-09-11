18-летнего парня госпитализировали с ожогами органов дыхания

В Чернигове в результате пожара в ресторане грузинской кухни в центре города пострадал посетитель.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно информации, в Чернигове на проспекте Мира, 21 на первом этаже четырехэтажного жилого дома произошел пожар в помещении ресторана "Буба". Огнем уничтожено вентиляционное оборудование, повреждено 10 кв. м вентиляционного оборудования, бытовую технику, пожарную и охранную сигнализацию, имущество.

В результате пожара травмирован гражданин, 2003 года рождения, который с ожогами верхних дыхательных путей был доставлен в КНП "Черниговская областная больница".

Читайте такжеВо Львовской области отец на авто переехал двухлетнюю дочь: ребенок умерПричина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Это уже второй пожар в этом ресторане, в предыдущий раз "Буба" горела в 2018 году. Как сообщают черниговские СМИ, жители верхних этажей жилого дома выступают за закрытие этого ресторана.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Умань произошел пожар на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства.

По предварительной информации, во время происшествия пострадали шесть человек. Четырем несовершеннолетним, отравившимся угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы.

Автор: Ирина Синельник