В частности, двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара пытались выбраться на улицу через окно.

В городе Умань произошел пожар на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пожар ликвидирован на площади 30 м кв. Подразделения ГСЧС с помощью автолестниц эвакуировали 20 человек.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 28 человек и 7 единиц техники.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, пожар произошел на улице Глибка. Из помещения вывели почти тридцать несовершеннолетних.

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"По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четырем несовершеннолетним, которые отравились угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара на первом этаже пытались выбраться на улицу через окно", - говорится в сообщении.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый учет.

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Авторы: Денис Прядко, Екатерина Гирнык