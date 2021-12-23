Пятиклассница провалилась в ледяную воду на пруду.

В Кропивницком врач спас школьницу из-подо льда.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

По словам спасателей, сегодня, 23 декабря, пятиклассница провалилась под лед на пруду в микрорайоне Озерная Балка возле Гимназии новых технологий обучения. Примерно в 14:00 в заведение прибежала другая школьница и рассказала о девочке в беде.

В гимназии как раз был врач и общественно-политический деятель Константин Ярынич.

"Он мгновенно сориентировался, попросил веревку и бросился на спасение. Работники заведения в это время вызвали службы экстренного реагирования. Константин, сняв одежду, по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, помогли изъять ребенка на берег. Ребенка-пятиклассницу согрели в гимназии и успокоили до прибытия медиков, которые транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели просят родителей и педагогов следить за досугом детей, обучать их правилам безопасности и ни при каких обстоятельствах не позволять ходить на водоемы.

Константин Ярынич известен тем, что работал главным врачом Кировоградского областного онкологического диспансера, был депутатом Кировоградского областного совета и народным депутатом Рады восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко". По информации "Наши гроші" был среди 54 народных депутатов, которые не задекларировали свой бизнес в декларациях за 2014 год.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина залез в холодную воду и спас девочку, которая провалилась под лед. А на Харьковщине ребенок утонул, спасая собаку.

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