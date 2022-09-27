Приспешник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к отряду особого назначения росгвардии.

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила сторонника РФ, который планировал присоединиться к боевому подразделению"кадыровцев".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, соратник агрессоров распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения "ахмат" (больше известного как ОМОН) росгвардии в Чеченской Республике.

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"Для этого он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задание – проводить подрывную деятельность на территории региона. По данным следствия, злоумышленником оказался житель Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока. Установлено, что он часто высказывался среди местных жителей в поддержку вторжения РФ и оправдывал ракетные удары по украинским городам и другие военные преступления захватчиков", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ предотвратили преступные намерения фигуранта. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. По данным разведки, основной их задачей было запугивание и геноцид Украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками квартир, издевательствами из заложников и мирных жителей, грабежами и разбоем.

После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

Как заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, "кадыровцы" – очень слабые воины, которые не умеют и не хотят воевать. До активных контрнаступательных действий ВСУ они грабили гражданских в оккупированных селах на юге Украины.

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