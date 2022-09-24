По его словам, противоречивые заявления Кадырова свидетельствуют, о том, что он уже работает в постпутинской и построссийской парадигме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет сохранить свою армию, чтобы после завершения правления президента РФ Владимира Путина, бороться за независимость региона.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Активность Кадырова, его драматические и противоречивые заявления, показывают, что Кадыров уже работает в постпутинской и построссийской парадигме. Давайте не будем забывать - Россия это конфедерация двух государств - Ичкерии и собственно России. И эта конфедерация держится на личной унии Путина и Кадырова. Путин понял, что война в Чечне проиграна и согласился выплачивать режиму Кадырова огромную экономическую дань", - пояснил Пионтковский.

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По его мнению, в ответ за это Кадыров демонстрирует лояльность к москве.

"Формально сохраняет Чечню и Ичкерию в составе России и даже участвует во внешнеполитических авантюрах. Всем известно, что все силовики ненавидят Кадырова и готовы его просто ликвидировать в любой удобный момент... Какую бы должность ему не дали, когда он оторван от своих боевиков останется в Москве, его просто пристрелят выстрелом в затылок в его же кабинете на следующий день", - сказал политолог.

По мнению Пионтковского, Кадыров это прекрасно знает и ни на какой пост он не согласится, как и в отставку

"У него также достаточно недовольных его соглашением с Путиным. Главная задача сейчас для него - сохранить свою армию в том необратимом процессе после поражения России, когда ему надо будет продолжать борьбу с преемниками Путина уже за независимость Ичкерии", - подытожил эксперт.

Роль Кадырова в войне

Рамзан Кадыров принимает активное участие в российско-украинском противостоянии как медийная личность. Кроме того, он отправлял чеченских военных на фронт. Там они занимались мародерством, а также формировали так называемые заградительные отряды. Их задача была останавливать отступающих оккупантов и возвращать их на поле боя под угрозой ликвидации.

11 сентября Кадыров заявил, что для отправки на войну в Украине подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек. Однако на ситуацию на фронте это не повлияло. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказывал, что "кадыровцы" – очень слабые воины, которые не умеют и не хотят воевать.

21 сентября Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Несмотря на это 23 сентября Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.

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