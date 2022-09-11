"Кадыровцы" почти не участвуют в активных боевых действиях. До контрнаступления ВСУ они грабили гражданских на захваченной территории.

В Чечне для отправки на войну в Украине подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет ТАСС в Telegram.

Он принял участие в строевом смотре воинских подразделений и техники. По словам Кадырова, для войны против Украины прошли подготовку 3180 военных.

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"Мы сегодня готовы выехать и выполнить приказ, как выполняли до этого наши ребята в Мариуполе, Попасной, Северодонецке, Лисичанске. Мы освобождаем эти города. Мы освободили их со всеми остальными подразделениями. "Луганскую республику"... Я уверен, что мы выполним любые поставленные задачи", - добавил он.

Как ранее заявлял депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, "кадыровцы" – очень слабые воины, которые не умеют и не хотят воевать. До активных контрнаступательных действий ВСУ они грабили гражданских в оккупированных селах на юге Украины.

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