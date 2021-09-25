Следователи открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа и погибла.

Событие произошло 23-го сентября около 7 часов вечера, сообщает "Суспильне".

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк рассказала, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

"В полицию поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть", - сообщила она.

Полиция опросила очевидцев, а также изъяла и разблокировала мобильный телефон школьницы, но там каких-то подозрительных смс-сообщений не нашли. Телефон девочки отправили на экспертизу работникам киберполиции.

Сейчас рассматривается сразу несколько версий трагедии: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

Как сообщал УНИАН, в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа многоэтажного дома и не выжила. В тот день она отмечала праздник с друзьями. Девушка снимала в этом доме квартиру вместе с подругами. Они выпивали во время празднования дня рождения. Следователи проверяют несколько версий, среди которых несчастный случай и самоубийство.

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Автор: Олег Давыгора