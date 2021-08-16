Накануне она поссорилась с молодым человеком.

В Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа многоэтажного дома. В тот день она отмечала праздник с друзьями.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

По предварительным данным, девушка снимала в этом доме квартиру вместе с подругами. Они выпивали во время празднования дня рождения.

Её подруги рассказали, что проснулись от шума на балконе. Они выбежали и увидели, что тело девушки лежит на земле. Прибывшие медики уже не могли ей помочь.

Читайте такжеСпикер Рады отреагировал на смерть мэра Кривого РогаВ полиции сообщают, что в тот день погибшая пила алкоголь.

Также у нее возникла небольшая ссора с молодым человеком.

Следователи проверяют несколько версий, среди которых несчастный случай и самоубийство.

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Автор: Людмила Жерновская