На место событий вызвали полицию.

В Черкассах мужчина избил собаку, которая не хотела гулять. На место вызвали полицию.

Читайте такжеВ Чернигове неизвестные сбросили собаку с моста в замерзшую реку: животное погибло (фото 18+)Об этом сообщает полиция Черкасской области в Telegram- канале.

Экипаж патрульных получил вызов о том, что в одном из дворов на улице Елены Телиги неизвестный мужчина жестоко избивает собаку. Прибыв на место вызова полицейские обнаружили мужчину с псом на поводке, который не мог встать на задние лапы.

«Мужчина признался, что собака не хотела гулять, и он пытался заставить ее силой, а именно ударами по телу животного», – говорится в сообщении.

Опросив неравнодушную заявительницу, полицейские составили протокол на владельца собаки по ч. 1 ст. 89 (жестокое обращение с животными) КУоАП.

Обессиленного пса передали работникам государственного приюта для животных в городе Черкассы.

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Автор: Катерина Шварц