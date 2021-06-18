Пока информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Оккупанты сообщают о мощном взрыве на газопроводе в центре временно неподконтрольного Украине Луганска.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 18 июня. Видео опубликовано в Telegram-канале "Репортер Руденко".

Читайте такжеВ Одессе прогремел взрыв на подстанцииНа записи видно, что после взрыва разгорелся серьезный пожар. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Как сообщают ресурсы боевиков, по состоянию на утро 18 июня возгорание потушили, начались ремонтные работы.

Напомним, Луганск находится под временным контролем пророссийских боевиков. Власти оккупированной части Луганской области запретили местным жителям пересекать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией чаще, чем один раз в месяц.

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Автор: Ольга Робейко