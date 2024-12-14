В Днепре прогремел взрыв в одном из центральных районов города. погиб человек. Об этом сообщает полиция региона.

"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взрыв прогремел около 14:45. Что именно взорвалось - не уточняется, но сообщений о российском обстреле не было. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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