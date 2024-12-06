В Одессе водитель протащил сотрудника военкомата на дверях машины, пытаясь убежать от него. Военный попал в больницу с сотрясением головного мозга.
Как сообщается на странице Одесского областного ТЦК и СП в социальной сети Facebook, инцидент произошел 5 декабря в Приморском районе города, где военнослужащий осуществлял оповещение гражданского населения:
"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние".
В областном ТЦК отмечают, что военнослужащего перевели на службу в тыловом подразделении после ранения на передовой. Руководство центра осудило поведение водителя. "Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Конфликты с ТЦК
Напомним, ранее один из представителей Уполномоченного ВР по правам человека заявил, что команде удалось "почти полностью искоренить бусификацию". Это заявление опроверг его же руководитель, отметив, что о "победе" речь до сих пор не идет.
Народный депутат Егор Чернев сообщал, что на заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки неоднократно вызывали представителей Минобороны из-за случаев "бусификации".