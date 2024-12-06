Днем в сети распространили видео инцидента.

В Одессе водитель протащил сотрудника военкомата на дверях машины, пытаясь убежать от него. Военный попал в больницу с сотрясением головного мозга.

Как сообщается на странице Одесского областного ТЦК и СП в социальной сети Facebook, инцидент произошел 5 декабря в Приморском районе города, где военнослужащий осуществлял оповещение гражданского населения:

"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние".

В областном ТЦК отмечают, что военнослужащего перевели на службу в тыловом подразделении после ранения на передовой. Руководство центра осудило поведение водителя. "Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Конфликты с ТЦК

Напомним, ранее один из представителей Уполномоченного ВР по правам человека заявил, что команде удалось "почти полностью искоренить бусификацию". Это заявление опроверг его же руководитель, отметив, что о "победе" речь до сих пор не идет.

Народный депутат Егор Чернев сообщал, что на заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки неоднократно вызывали представителей Минобороны из-за случаев "бусификации".

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