В городе и области объявлен І уровень опасности.

В Днепре на сегодня, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, скользко и ветрено сегодня будет как в Днепре, так и по области.

"13 декабря в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.

13 декабря на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12, а его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области в течение суток -1°...-6°, а в Днепре столбики термометров днем покажут -2°...-4°.

По данным синоптиков, 13-15 декабря на территорию Днепропетровской области начнет распространяться антициклон с северных широт. Арктические воздушные массы принесут похолодание. Ожидается более ясная, но морозная погода.

Также с сегодняшнего дня атмосферное давление начнет падать, будет наблюдаться небольшой мокрый снег и усиление северо-западного ветра.

В общем вторая часть недели будет связана с антициклоном и суровыми зимними условиями.

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