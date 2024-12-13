В Днепре на сегодня, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, скользко и ветрено сегодня будет как в Днепре, так и по области.
"13 декабря в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.
Прогноз погоды в Днепре
13 декабря на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12, а его порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура по области в течение суток -1°...-6°, а в Днепре столбики термометров днем покажут -2°...-4°.
По данным синоптиков, 13-15 декабря на территорию Днепропетровской области начнет распространяться антициклон с северных широт. Арктические воздушные массы принесут похолодание. Ожидается более ясная, но морозная погода.
Также с сегодняшнего дня атмосферное давление начнет падать, будет наблюдаться небольшой мокрый снег и усиление северо-западного ветра.
В общем вторая часть недели будет связана с антициклоном и суровыми зимними условиями.