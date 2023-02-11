Перед этим 46-летний житель города угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся, но его личность была установлена.

В Броварах задержали хулигана с целым рюкзаком оружия.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. "Хулиган из Броваров угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся. Наши полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов". Девять гранат, пистолет, два автомата - именно так нападавший и разгуливал по городу. Видим, что этому 46-летнему злодею не хватает не только учтивости, еще и элементарного правосознания", - отметил Небытов.

Он сообщил, что в настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

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За незаконное обращение с оружием и хулиганство ему грозит до семи лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Инциденты с оружием

В январе на Николаевщине задержали мужчину, у которого в гаражном подвале нашли настоящий арсенал. Он прятал автомат Калашникова, патроны и гранаты, сообщил Главное управление Национальной полиции в Николаевской области. В частности, во время обыска домовладения мужчины правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина с 60 патронами к нему и две гранаты с запалами - Ф-1 и РГД-5.

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