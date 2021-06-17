Письмо о заложенной взрывчатке на различных объектах столицы поступило на электронную почту полиции.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании нескольких объектов Киева, в том числе и самолета в аэропорту «Борисполь».

По информации Отдела коммуникации столичной полиции на электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро «Крещатик», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Университет», Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

К проверке этой информации привлечены следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

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"Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 июня утром в Киеве из-за анонимных сообщений о минировании взрывотехники проверяли станцию метро «Крещатик», «Золотые ворота» и пересадочные узлы, Центральный железнодорожный вокзал. Эти объекты сейчас возобновили обычную работу, взрывчатка не найдена.

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Автор: Инна Андалицкая