Работу вокзала и станции подземки ограничили.

В Киеве ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о заминирование.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Сейчас всех пассажиров и сотрудников эвакуировали. Помещения проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении УЗ.

Также стало известно о закрытии станции метро "Крещатик" и пересадочного узла на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Обновлено. Позже в пресс-службе подземки сообщили об открытии станции "Крещатик" и закрытии "Золотых ворот". Там также поступил анонимный звонок о минировании.

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Автор: Юрий Годован