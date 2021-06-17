В Киеве ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о заминирование.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Сейчас всех пассажиров и сотрудников эвакуировали. Помещения проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении УЗ.
Также стало известно о закрытии станции метро "Крещатик" и пересадочного узла на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.
"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Обновлено. Позже в пресс-службе подземки сообщили об открытии станции "Крещатик" и закрытии "Золотых ворот". Там также поступил анонимный звонок о минировании.
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