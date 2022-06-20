ГБР заочно сообщило о подозрении в государственной измене этим правоохранителям.

В Бердянске Запорожской области шестеро правоохранителей перешли на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Facebook.

Сотрудники ГБР заочно сообщили этим правоохранителям о подозрении в государственной измене.

Установлено, что мужчины по собственному желанию начали службу в местном оккупационном правоохранительном органе на временно неподконтрольных территориях Запорожской области.

Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Государственное бюро расследований в очередной раз подчеркивает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления будет неотвратимым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине поймали предателя, который хотел вступить в ВСУ и перейти в сторону врага.

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