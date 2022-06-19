Мужчина переписывался с гражданами России.

В Киевской области пограничники задержали мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.

Об этом сообщает ГПСУ в своем Telegram.

В переписке с гражданами РФ и владельцами паспортов так называемой "ДНР" предатель писал о ненависти к Украине и о своих ожиданиях российского наступления.

"Во избежание дополнительных проверок предатель даже одел украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".

В 2022 году корабль "Адмирал Макаров" под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости: