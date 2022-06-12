Оккупанты скрывают правду о причине взрывов.

В центре временно оккупированного российскими военными Бердянска в день России пылали военные автомобили с пометками "Z".

Об этом сообщил представитель Бердянского городского совета Даниил Водолазский в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня прозвучало три громких взрыва в городе. По словам оккупантов, это было короткое замыкание на Бердянской подстанции электросетей. Но на самом деле орки скрывают тот факт, что на территории бывшего Первомайского завода, это практически центр города, пылали военные автомобили с пометками "Z". По этому мы можем понять, что на самом деле происходит в городе", - проинформировал Водолазский.

Он добавил, что после того как произошли взрывы, часть города была обесточена, поставки электроэнергии до сих пор не возобновлены.

"Представители Запорожского облэнерго, которые остались на оккупированных территориях, пытаются проводить работы, но большая часть города остается обесточенной. Также из строя вышел сервер местного провайдера и провайдер "Укртелеком". Не работает стационарная связь в городе",- сказал Водолазский.

Представитель Бердянского горсовета отметил, что украинская мобильная связь в городе не работает.

"Российские сим-карты мобильной связи начали продавать еще неделю назад, но среди местных жителей мало желающих их покупать. Потому что люди понимают, связь полностью прослушивается представителями спецслужб оккупационных властей. Работают несколько провайдеров местного интернета, но они также перешли на трафик в Симферополе", - отметил Водолазский.

Как сообщал УНИАН, утром 12 июня в оккупированном Бердянске Запорожской области раздались мощные взрывы, город частично остался без света.

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