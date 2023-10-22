Представитель заведения заявил, что песню якобы заказал украинский военный.

В городе Александрия Кировоградской области один из кафе-баров устроил вечеринку под русские песни. Гости заведения веселились под песню "Калинка-малинка".

Видео с дискотеки появилось в сети и спровоцировало скандал. Администрации заведения пришлось извиняться, но за расследование взялась полиция.

На кадрах видно и слышно, как посетители кафе-бара танцуют под музыку страны-агрессора. Комментаторы в сети возмутились, почему это происходит на втором году большой войны.

Администратор кафе-бара Ияд в комментарии "Общественном"заявил, будто диджей сказал, что русскую песню "заказал военный".

"Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, хочет сделать своеобразный ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что раздается русская песня, то подбежал и выключил ее", – оправдывается администратор.

Он также добавил, мол, русская песня "даже не звучала до конца" и "больше такого не случится". С диджеем провели беседу по этому инциденту. Теперь в заведении якобы будут звучать только зарубежные и украинские песни.

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко сообщила, что полицейские зарегистрировали этот инцидент 20 октября. Он состоялся не во время комендантского часа.

"По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", - сказала Бевзенко.

Как могут наказать заведение

19 июня 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий использование российской музыки в медиапространстве и общественных местах. За нарушение его норм предусмотрен штраф: 3400-8500 гривен для физических лиц (за повторное – 8500-11 900 грн), и 65-323 тыс. грн – для юрлиц.

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