На место вызвали полицию.

В одном из поселков Винницкой области конфликт из-за песен российских музыкантов, которые поддерживают войну против Украины, закончился угрозами.

Об инциденте рассказал начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко. Он обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook фрагмент самого конфликта. На нем женщина кричит: "Молчи, ***, х**ол ***, я тебя, ***, зарежу". В то же время мужчина говорит: "Какая Украина, мы в Украине живем?".

По словам Ищенко, местные жители во время отдыха громко включили в колонках песни российских исполнителей, которые активно поддерживают войну. Двое парней сделали им замечание, когда проходили мимо. После этого хозяйка выбежала к ним с ножом и криками.

"Вскоре присоединился ее муж, глава семейства и отец шестерых детей, также с интересными антиукраинскими высказываниями: "Какая Украина, мы в Украине живем...? Ребята отвечали, что война в стране, гибнут люди, но супруги не понимали или не хотели понимать", - пояснил он.

Правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в причастности к коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1), также они предоставят оценку действиям женщины, которая бросалась на людей с ножом.

На видео можно увидеть и извинения участников конфликта. По словам полицейского, они говорят, что так ведут себя, потому что односельчане их обижают.

Конфликты из-за российских песен в Украине

Напомним, весной сеть всколыхнуло видео конфликта в Одессе. Прохожие возмутились тем, что в местном кафе звучат песни российской группы "Руки вверх".

Летом похожий конфликт возник в Киеве, уже из-за песен певца Григория Лепса, который активно поддерживает войну против Украины. Сообщалось, что девушку, сделавшую замечание, выгнали из заведения.

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