Мужчина предоставлял оккупантам информацию о расположении военных объектов в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.

Суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с российскими оккупантами и организовала им сопровождение.

Также на Харьковщине объявили о подозрении в государственной измене двум должностным лицам. Председатель Старого Салтова Эдуард Коновалов и секретарь Ольховского сельсовета Надежда Антонова перешли на сторону российских оккупантов. Теперь им грозит суровое наказание - от 15 лет до пожизненного заключения.

А житель Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военных, которые принимали участие в АТО.

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