Суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с российскими оккупантами и организовала им сопровождение.
Также на Харьковщине объявили о подозрении в государственной измене двум должностным лицам. Председатель Старого Салтова Эдуард Коновалов и секретарь Ольховского сельсовета Надежда Антонова перешли на сторону российских оккупантов. Теперь им грозит суровое наказание - от 15 лет до пожизненного заключения.
А житель Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военных, которые принимали участие в АТО.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Потерял много крови": стало известно о состоянии расстрелянного россиянами сотрудника ЗАЭС
- Российские оккупанты ворвались в квартиру законного мэра Энергодара
- Родственники военных в опасности: мошенники разработали новую схему