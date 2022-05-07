Объявлено о подозрении председателю Старого Салтова и секретарю Ольховского сельсовета.

Сегодня объявлено о подозрении в государственной измене председателю Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, обеспечивал их жильем, агитировал население не оказывать сопротивление врагам. Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей, заставляла местных носить белые повязки", - рассказал глава ОВА.

По его словам, обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее "главе временной администрации" оккупированного Изюма сообщили о подозрении в госизмене. Он перешел на сторону врага, предоставлял оккупантам информацию о местоположении ВСУ и лично поднял российский флаг над зданием Изюмской РГА.

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