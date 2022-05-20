За содеянное ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора полиция разоблачила злоумышленника, который во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области сотрудничал с врагом.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель села Лубянка Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года и других лиц, которые имели в пользовании огнестрельное оружие и могли оказывать сопротивление врагу.

В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего тот был подвергнут издевательствам и пыткам.

Также известно, что подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал российским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью осуществления обстрелов территории Украины и мест дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и с целью продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

По результатам проведения следственных действий указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее The New York Times опубликовал видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

Бучанская резня

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток.

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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