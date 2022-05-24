Чиновника обвинили в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

В Москве (РФ) суд заочно арестовал главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Об этом сегодня сообщил ряд интернет-ресурсов, сославшись на СМИ страны-агрессора. Марченко прокомментировал это в своем Telegram-канале под копией одного из сообщений о своем аресте.

Согласно "новости" российских СМИ, сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Марченко - бывшего командира украинского добровольческого батальона "Айдар", обвинив в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Вышеназванный суд избрал главе ОВА меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его задержания или "экстрадиции на территорию РФ". Кроме того, одесский военный чиновник якобы объявлен в международный розыск.

Реакция Марченко

Марченко отреагировал на это одесским анекдотом, который состоит из двух фраз – диалога двух человек.

" - Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить", - написал Марченко.

Ранее в Одесской ОВА сообщили, что оккупанты обустраивают и укрепляют свои позиции на острове Змеиный. Кроме того, в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ. В его составе - большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты.