Ей заочно сообщено о подозрении по факту госизмены.

На Харьковщине заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с оккупантами та организовала им сопровождение.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Заместителю начальника Купянского районного отдела полиции сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что полицейская перешла на сторону врага и согласилась на сотрудничество с оккупантами.

"По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава оккупантов по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая передвигалась по городу.

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительнице одного из районных судов Харьковщины.

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