На Харьковщине заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с оккупантами та организовала им сопровождение.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Заместителю начальника Купянского районного отдела полиции сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что полицейская перешла на сторону врага и согласилась на сотрудничество с оккупантами.
"По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава оккупантов по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая передвигалась по городу.
Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительнице одного из районных судов Харьковщины.
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