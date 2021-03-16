14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области отказался давать показания.

Об этом сообщает «Херсон Типичный», ссылаясь на слова зaмecтитeля нaчaльникa Глaвнoгo упpaвлeния Нaциoнaльнoй пoлиции Xepcoнщины, пoлкoвника Никoлaя Bepбицкого.

Подозреваемый ссылается на статью 63 Koнcтитуции Укpaины («Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом»).

«Xoтя oт бecплaтнoгo зaщитникa «мoлчaливый» пpecтупник нe oткaзaлcя», - рассказал Вербицкий.

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Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Денис Прядко