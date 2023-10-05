Ранее МИД сообщало о 4 погибших гражданах Украины.

Завершилось опознание погибших в результате трагической ДТП с автобусом в итальянском городе Местре (Венеция). Среди жертв – девять украинцев.

Об этом сообщило RaiNews со ссылкой на заявление префекта Венеции Микеле де Бари. Эта авария унесла жизни 21 одного человека.

Также среди погибших в ДТП четыре гражданина Румынии, три гражданина Германии, один – Хорватии, два – Португалии, один – ЮАР и один итальянец (водитель).

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В то же время издание Il Resto del Carlino пишет о 15 пострадавших, среди которых двое детей. Известно, что травмировались пятеро украинцев, немец, хорват, француз, трое австрийцев, двое испанцев. Личности еще двух человек сейчас устанавливают.

В Венеции объявили трехдневный траур.

ДТП с автобусом в Венеции

3 октября в Венеции произошло ДТП с автобусом. Он упал с эстакады и загорелся. Известно, что в салоне было 40 пассажиров, среди которых и граждане Украины.

В СМИ появлялась информация о том, что автобус работал на метане. Предварительно, он выехал с проезжей части, пробил ограждение и упал с высоты около 30 метров. Также есть вероятность, что автобус задел линии электропередач.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что среди погибших четверо украинцев. Также была информация о четырех пострадавших гражданах Украины.

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