Несколько человек считаются пропавшими без вести.

В Венеции автобус упал с эстакады и загорелся, на борту находилась группа украинцев. Сообщается о 21 погибшем, 15 пострадавших и нескольких пропавших без вести.

Как пишет Correre della Sera, авария произошла в районе Местре. Автобус компании La Linea работал на метане. По предварительной версии, он съехал с проезжей части, пробил ограждение и, пролетев около тридцати метров, оказался возле железнодорожных путей.

Предположительно, автобус задел электропровода и загорелся. На месте работают не менее 40 машин скорой медицинской помощи, спасатели извлекают тела людей. "Погибших очень много, слишком много", - сказал один из пожарных.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро распорядился объявить городской траур в память о многочисленных жертвах. "Апокалиптическая сцена, нет слов", - добавил он.

ДТП с украинцами: последние новости

Напомним, в июле в Польше украинский автобус врезался в грузовик, который стоял на обочине. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще восемь человек госпитализировали.

В конце сентября в Австрии перевернулся автобус, в котором находились граждане Украины, Италии, Австрии, Словении и Германии. Сообщалось об одном погибшем и множестве пострадавших.

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