В больнице находятся четверо граждан Украины с травмами.

Количество жертв аварии вблизи Венеции среди украинцев изменилось. По уточненной информации, погибли четверо граждан Украины, а еще четверо получили ранения.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству УНИАН отметил, что итальянская сторона завершила идентификацию людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции.

"По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения. Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет", - рассказал он.

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В МИД сообщают, что украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными.

Смертельная авария с автобусом в Италии - что известно

Вчера, 3 октября, в Венеции в районе Местре автобус упал с эстакады и загорелся. Среди пассажиров были и украинцы.

В СМИ сообщали, что автобус компании La Linea работал на метане. По предварительной версии, он съехал с проезжей части, пробил ограждение и, пролетев около 30 метров, оказался возле железнодорожных путей. Вероятно, автобус задел электропровода и загорелся.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции.

Он отметил, что, по имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Предварительно сообщалось, что погибли пятеро украинцев.

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