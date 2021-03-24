Полицейские устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.

Сегодня в курортной зоне Одессы обнаружили повешенным на дереве мужчину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, личность погибшего мужчины пока не установлена.

О гибели молодого человека, которого увидели на прибрежном склоне, недалеко от Французского бульвара, в полицию сообщили местные жители.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Внешних признаков насилия на теле умершего правоохранители не обнаружили. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что неизвестный повесился в районе спуска Канатной дороги.

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Автор: Лариса Козовая