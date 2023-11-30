Четырем судьям Киевского апелляционного суда вменяют взяточничество по предварительному сговору.
Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 29 ноября 2023 года прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества.
Установлено, что 28 ноября "судья-посредник" получил от представителя частной компании неправомерную выгоду за удовлетворение жалобы на определение местного суда о наложении ареста на воздушные суда.
"После получения средств указан судья 10 тыс. долл. США оставил себе, а 25 тыс. долл. США передал коллегам, которые выносили судебное решение. 29 ноября 25 тыс. долл. США были распределены между всеми членами коллегии судей, которые осуществляли апелляционное рассмотрение. Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды", - сообщили в САП.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере).
По информации НАБУ, судья Киевского апелляционного суда сам предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долл. США.
По информации источников УНИАН, речь идет о судьях Викторе глиняном, Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике и Юрии сливе, а также имуществе частной компании "Джерела".
Взяточничество в судах Украины - последние новости
Как сообщал УНИАН, в мае Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. А именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Тогда на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.
Вчера, 29 ноября, стало известно, что на получении взятки разоблачили судью одного из районных судов Одессы. Чиновник также организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений.