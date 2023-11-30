За деньги они обещали снять арест с воздушных судов частной компании.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда вменяют взяточничество по предварительному сговору.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 29 ноября 2023 года прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества.

Установлено, что 28 ноября "судья-посредник" получил от представителя частной компании неправомерную выгоду за удовлетворение жалобы на определение местного суда о наложении ареста на воздушные суда.

Видео дня

"После получения средств указан судья 10 тыс. долл. США оставил себе, а 25 тыс. долл. США передал коллегам, которые выносили судебное решение. 29 ноября 25 тыс. долл. США были распределены между всеми членами коллегии судей, которые осуществляли апелляционное рассмотрение. Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере).

По информации НАБУ, судья Киевского апелляционного суда сам предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долл. США.

По информации источников УНИАН, речь идет о судьях Викторе глиняном, Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике и Юрии сливе, а также имуществе частной компании "Джерела".

Взяточничество в судах Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. А именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Тогда на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.

Вчера, 29 ноября, стало известно, что на получении взятки разоблачили судью одного из районных судов Одессы. Чиновник также организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений.

Вас также могут заинтересовать новости: