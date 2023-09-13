Военком подделывал документы, подтверждавшие непригодность мужчин к военной службе.

В Харьковской области разоблачили чиновника районного военкомата, который за деньги предлагал уклонистам избежать мобилизации.

Как сообщил спикер областного управления СБУ Владислав Абдула, за взятки он "помогал" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов.

В частности, злоумышленник обеспечивал уклонистов справками военно-врачебной комиссии и удостоверениями, которые подтверждали непригодность к военной службе с исключением с воинского учета.

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"Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 8 тыс. долларов с одного "клиента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для передачи взяток чиновник неоднократно привлекал посредников.

Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений, и служебном подлоге.

Правоохранители проводят мероприятия для привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к функционированию незаконной схемы.

Ситуация с военкомами в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ и массовой мобилизации в Украине зафиксировано множество фактов незаконного обогащения военкомов на уклонистах.

11 августа по результатам проверки военкоматов президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уволят всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки. Он сообщил об открытии более 100 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов.

Президент подчеркнул, что военкомами должны стать те, кто знает, что взяточничество во время войны – это государственная измена. Речь идет о воинах, которые прошли фронт и не могут воевать по состоянию здоровья. Все кандидаты перед назначением должны пройти проверку СБУ.

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