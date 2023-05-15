Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали впоследствии", – сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Как подтвердил УНИАН источник в правоохранительных органах, на получении взятки в частности разоблачен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.

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Отметим, что Князев занимает эту должность с 1 декабря 2021 года.

Деятельность НАБУ: последние новости

25 апреля 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками в Житомирскую областную военную администрацию. По какому делу проходили следственные действия, не сообщалось.

Ранее следователи НАБУ приходили с обысками к председателю и чиновникам Харьковской ОВА. Сообщалось, что дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства.

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