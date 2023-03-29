Судью Киевского районного суда Одессы задержали 29 марта / фото facebook.com/ssu.odesa

В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью одного из районных судов города на получении взятки.

Как рассказали в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, чиновница организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений.

В частности, задокументирован факт, когда судья просила взятку у местного жителя. За деньги подозреваемая "гарантировала" гражданину положительное решение по судебному делу относительно долговых обязательств.

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Сообщается, что правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тысячи долларов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении о подозрении. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, подозреваемую - судью Киевского районного суда Одессы - задержали 29 марта. Женщина получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу.

По данным источника, эта самая судья была фигуранткой дела о внесении недостоверных сведений в е-декларации.

"В частности, еще до войны она не задекларировала наличие денежных средств, за которые были приобретены машины... Насколько знаю, речь о Людмиле Салтан", - сказал правоохранитель.

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Задержание на взятках

Как сообщал УНИАН, 6 марта Служба безопасности Украины задержала заместителя главы Одесской ОВА Игоря Ткачука. Его задержали якобы по подозрению в получении взятки.

В январе этого года начальник Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, который подозревается в мошенничестве и подстрекательстве подчиненного к даче взятки.

По данным следствия, предлагая дать взятку, Муратов ссылался на свои связи с правоохранительными органами. Должностное лицо задержали после получения 27 тысяч долларов.

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